В Пермском филиале Президентской академии будут учиться студенты из Чердыни

А когда они получат дипломы — вернутся в родной округ высококлассными специалистами.

Источник: Комсомольская правда

Пермский филиал Президентской академии и администрация Чердынского округа заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор филиала Игорь Орлов и глава округа Анна Батагова.

Чердынский округ стал первым муниципалитетом, который направит целевых студентов в филиал. После обучения будущие управленцы и юристы вернутся работать в органы местной исполнительной власти.

— Мы активно работаем с советом муниципальных образований. И подписание данного соглашения с запросом на подготовку кадров для конкретной территории — первое. Мы готовим качественных управленцев, уверен, что ребята в дальнейшем принесут пользу своей малой родине, — отметил директор пермского филиала Президентской академии, кандидат социологических наук Игорь Николаевич Орлов.

Ранее сотрудники филиала и преподаватели провели профориентационные встречи со школьниками Чердыни, Рябинино и Ныроба, а сотрудникам администрации рассказали про курсы по ИИ, защите информации и подготовке экскурсоводов. Кроме этого, в 2025 году были подписаны соглашения о сотрудничестве с Красновишерским и Осинским муниципальными округами.