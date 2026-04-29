В Пермском крае планируют отмечать день поисковика

В Пермском крае установлена новая знаменательная дата — День поисковика. Отмечать ее ежегодно планируется 2 октября. Соответствующий проект указа подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Как следует из документа, целью является признание значимости поисковой работы, укрепления патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. Согласно указу губернатора, правительство Пермского края должно осуществлять подготовку и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие поискового движения, патриотическое воспитание.