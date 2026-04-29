«Сладкая жизнь» направит 250 млн рублей на открытие Eurospar в ТЦ «Жар-Птица»

Нижегородская группа компаний «Сладкая жизнь» до конца года планирует открыть в ТЦ «Жар-Птица» в Советском районе Нижнего Новгорода гипермаркет Eurospar. Об этом владелец компании Альберт Гусев сообщил во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет! “в Нижнем Новгороде 29 апреля.
По данным компании, объем инвестиций в проект составит 250 млн руб. Eurospar займет площади, на которых раньше располагался супермаркет «Окей». Ассортимент продукции будет сравним с аналогичным гипермаркетом, который «Сладкая жизнь» открыла в Москве в феврале текущего года.