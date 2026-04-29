Объявлены третьи торги на строительство тамбовского детсада

В Тамбове объявлен третий конкурс на строительство детского сада на 250 мест в западной части города — в районе пересечения улиц Магистральной и Волжской. В рамках очередной попытки найти подрядчика начальная цена контракта была увеличена на полтора миллиона — до 480,9 млн руб. Это следует из материалов госзакупок.