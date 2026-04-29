В Омске готовят ремонт двух общежитий СибАДИ

Общежития омского вуза приведут в порядок в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов».

Источник: Аргументы и факты

Два общежития СибАДИ (Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета) отремонтируют на федеральные средства. Решение принято по итогам рассмотрения представленных заявок в Минобрнауки России. Капитальный ремонт ждёт здания общежитий вуза № 2 и № 3. Об этом сообщила пресс-служба универистета.

Ремонт ведётся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». Трёхлетняя программа проекта предусматривает приведение к единому стандарту 280 университетских общежитий по всей стране.

Ранее стало известно, что в скором времени будут капитально отремонтированы общежития омской медакадемии, ОмГУ им. Достоевского и ряд общежитий ОмГТУ.