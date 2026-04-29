Самое большое хачапури в мире сделали в Бресте

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Традиционные блюда народов мира в Беларуси обретают особый колорит. На хлебосольной земле готовят так, чтобы хватило на всех. Это огромные драники, блины, а теперь еще и хачапури.

Источник: Sputnik.by

О новом рекорде кулинары из Бреста рассказали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Шеф-повар Дома грузинской кухни из Бреста Гюльнар Садыгова раскрыла небольшой секрет национального блюда Грузии. Оказывается, есть огромное количество видов хачапури — царский, имеретинский, мегрельский… Но в Книгу рекордов Беларуси попал аджарский. И вот почему.

«Как правило, хачапури круглый. А вот аджарский имеет вид лодочки. Форма символизирует море. А яичный желток — жаркое южное солнце», — рассказала Садыгова.

В переводе с грузинского хачапури это хлеб с сыром. Для приготовления блюда используют особый сорт сыра — имеретинский. Это молодой сыр из коровьего молока, который имеет мягкий солоноватый вкус. Он богат кальцием, цинком, витамином А, что, как считается, придает силу и долголетие.

«Такой сыр мы делаем сами. Из белорусского молока, которое славится своим качеством. Это придает особый вкус хачапури», — пояснила шеф-повар.

Гюльнар призналась, что первоначально не планировала установление рекорда. Просто она решила приготовить хачапури для всех своих многочисленных коллег, а чтобы хватило на всех — сделать его огромным. Хачапури получилось 71 см в длину и весом 4,8 кг.

«Все удивились размеру. Кто-то сказал — это рекорд. Стали уточнять — действительно, такое большое хачапури до нас еще никто в мире не сделал», — отметила Садыгова.

Как по-особенному назовут огромное хачапури, кулинары еще не решили. Возможно, брестский — в честь города, где был установлен рекорд.

