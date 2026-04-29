Жителя Ростовской области задержали с электроудочкой и незаконным уловом рыбы

В Ростовской области задержали подозреваемого в браконьерстве. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В полиции уверены, что 48-летний мужчина промышлял незаконным ловом в акватории реки Цимла на территории заповедника. Нарушителя задержали во время оперативно-профилактической операции «Путина-2026».
Правоохранители изъяли лодку с двумя веслами, удочку с электрическим током, а также 66 рыб различных пород. Нанесенный ущерб составил более 120 тысяч рублей.
Напомним, с марта штрафы за нарушение учета, хранения, выходы и возвращение маломерных судов были увеличены. Кроме того, в области усилен контроль за промыслом рыбы и оборотом водных биоресурсов.
