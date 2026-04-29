Режим повышенной готовности установлен на Зеленском съезде из-за оползня

Нижегородская мэрия ввела режим повышенной готовности на Зеленском съезде из-за схода грунта. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Напомним, оползень на съезде произошел 27 марта. Из-за горы земли, оказавшейся на проезжей части, временно было перекрыто движение транспорта.
Специальный режим действует с 14 апреля в границах участка склона Зеленского съезда со стороны улицы Пожарского напротив проезда между домами № 14 и № 16. Районную администрацию обязали разместить информационные стенды в этой зоне.
Специалистам также предстоит следить за состоянием склона.
