Диспансерное наблюдение предотвращает обострение хронических заболеваний

Постановка на диспансерный учёт осуществляется в течение трёх рабочих дней после установления диагноза в амбулаторных условиях или получения выписного эпикриза при выписке из стационара. Наблюдение ведут участковые терапевты, врачи общей практики, профильные спе­циа­лис­ты, а также врачи по медицинской профилактике в кабинетах здоровья. Для работающих застрахованных лиц наблюдение может быть организовано на предприятии через здравпункты или по договору с поликлиникой, включая выездные осмотры непосредственно на рабочих местах. Периодичность визитов устанавливается индивидуально, но не реже стандартов Минздрава: при болезнях лёгких — раз в год, при гипертонии и диабете 2-го типа — дважды в год, при заболеваниях почек — до четырёх раз в год.