предотвращает обострение хронических заболеваний

Диспансеризацию прошли многие. А вот о диспансерном наблюдении слышали единицы. И зря: это две большие разницы. Если первое — профилактический осмотр, то второе — система сопровождения с бесплатными обследованиями и контролем специалистов.
Директор филиала ООО «Капитал медицинское страхование» в Ростовской области Дмитрий Альперович рассказал, кто попадает под эту программу, как часто нужно ходить к врачу и что будет, если игнорировать визиты.
Что такое диспансерное наблюдение?
Диспансерное наблюдение — это периодическое обследование и медицинский контроль за пациентами с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами или находящимися в стадии реабилитации после тяжёлых травм, операций и острых состояний. Это не разовая акция, а система долгосрочного сопровождения. Важно не путать его с диспансеризацией: согласно ст. 46 ФЗ № 323, диспансеризация — это единовременный профилактический осмотр для всего населения, тогда как диспансерное наблюдение назначается строго по медицинским показаниям и носит непрерывный, адресный характер.
Кому и зачем это необходимо?
На диспансерный учёт ставят пациентов с хроническими заболеваниями, с высоким риском развития заболеваний, которые могут привести к инвалидности или смерти, перенёсших тяжёлые болезни и нуждающихся в реабилитации, имеющих функциональные расстройства, в том числе психические.
К обязательному наблюдению относятся пациенты третьей группы здоровья, у которых уже выявлены хронические патологии, требующие регулярного врачебного контроля. Главная цель — раннее выявление осложнений, профилактика обострений, своевременная коррекция терапии и проведение медицинской реабилитации. Регулярный контроль позволяет стабилизировать показатели здоровья, предотвратить развитие патологии, повысить качество жизни и увеличить её продолжительность.
Как организуется процесс?
Постановка на диспансерный учёт осуществляется в течение трёх рабочих дней после установления диагноза в амбулаторных условиях или получения выписного эпикриза при выписке из стационара. Наблюдение ведут участковые терапевты, врачи общей практики, профильные специалисты, а также врачи по медицинской профилактике в кабинетах здоровья. Для работающих застрахованных лиц наблюдение может быть организовано на предприятии через здравпункты или по договору с поликлиникой, включая выездные осмотры непосредственно на рабочих местах. Периодичность визитов устанавливается индивидуально, но не реже стандартов Минздрава: при болезнях лёгких — раз в год, при гипертонии и диабете 2-го типа — дважды в год, при заболеваниях почек — до четырёх раз в год.
Какие гарантии предоставляются?
На каждом приёме врач оценивает клиническую динамику, анализирует жалобы, корректирует схему лечения, выдаёт направления на исследования. При необходимости организуются дополнительные процедуры в поликлинике или выдаются направления в специализированные медицинские организации.
Диспансерное наблюдение — это законодательно закреплённый инструмент вторичной профилактики, гарантирующий непрерывную медицинскую поддержку. Оно минимизирует риски госпитализаций, предотвращает инвалидизацию и позволяет управлять хроническим заболеванием осознанно. График осмотров формируется лечащим врачом, но не может быть реже рекомендованных нормативов.
