Из чистого альтруизма: 76‑летнего калининградца подозревают в фиктивной регистрации более 30 иностранцев

По данным полиции, с сентября 2025 года по февраль 2026-го мужчина фиктивно зарегистрировал по своему адресу более 30 иностранцев. Фактического места проживания он им не предоставлял. Сам подозреваемый утверждает, что денег за оформление миграционного учёта не брал.