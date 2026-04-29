Из чистого альтруизма: 76‑летнего калининградца подозревают в фиктивной регистрации более 30 иностранцев

В Калининграде 76-летнего пенсионера заподозрили в фиктивной регистрации десятков иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в среду, 29 апреля.
По данным полиции, с сентября 2025 года по февраль 2026-го мужчина фиктивно зарегистрировал по своему адресу более 30 иностранцев. Фактического места проживания он им не предоставлял. Сам подозреваемый утверждает, что денег за оформление миграционного учёта не брал.
Уголовное дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы.
В МВД предложили жёстче наказывать мигрантов и высылать их из страны по 20 статьям.
