От борьбы до велокроссов: как в России растят чемпионов

Дети легко могут выбрать из множества секций именно ту, которая понравится — даже если она не самая популярная, тренироваться на комфортных площадках и пользоваться всем необходимым инвентарем. Возможностей для занятий спортом у них с каждым годом становится все больше. При поддержке государства строят новые объекты, проводят массовые соревнования, развивают комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), открывают все новые детские секции и готовят тренеров по современным стандартам. С 2025 года эта работа проходит по госпрограмме «Спорт России».
Рассказываем, как развивают навыки юных велогонщиков в Мордовии, борцов в Мурманской области и рукопашников в Забайкалье.
Велоспорт по-мордовски: треки мирового уровня и пятилетние гонщики.
Пятилетняя Ева Надеева из Мордовии не только ходит в детский сад, но и занимается велоспортом — BMX (велосипедным мотокроссом). «Когда я еду, то чувствую себя смелой и сильной, — говорит она. — У меня крутой велосипед». Именно так начинается спортивный путь девочки.
Ева занимается в республиканской спортшколе олимпийского резерва по велоспорту — главной точке притяжения для велогонщиков в регионе. Там же тренируется восьмилетний Лев Бобков. Мальчик говорит, что занятия научили его быть сильным и отважным. За каждым шагом и каждой медалью Льва стоит тренер Алексей Мягков. Он привил своему воспитаннику любовь к активному образу жизни и умение добиваться целей.
Для занятий некоторыми видами спорта необходимо особое оснащение. В распоряжении школы три объекта. Это крытый ВМХ-трек длиной 320 метров — единственный действующий в России. Плюс открытая трасса на 450 метров, которая сертифицирована по стандартам Международного союза велосипедистов. И фристайл-парк под открытым небом площадью 1,5 тыс. кв. м с зоной для безопасного изучения сложных трюков. У каждой площадки есть трибуны: почти полтысячи мест внутри манежа и около тысячи — на улице.
«Созданные условия позволяют нашим спортсменам с юных лет привыкать к атмосфере больших спортивных арен, что, безусловно, поможет им достойно представлять страну на международном уровне», — отметил старший тренер Артем Бояров.
Воспитанники школы побеждали на юношеских Олимпийских играх, брали награды на Кубках и чемпионатах России, выступали в Рио-де-Жанейро и Токио. Среди нынешних учеников — сотни ребят, и многим только предстоит громко заявить о себе.
К слову, велосипедная школа — лишь одна из многих точек притяжения в регионе. В Мордовии насчитывается 337 спортивных организаций, из них 252 — клубы на базе образовательных учреждений. Регулярно тренируются почти 94 тыс. детей и подростков от 3 до 17 лет. В учреждениях спортивной подготовки обучаются больше 8,5 тыс. человек, открыто 54 отделения по разным видам спорта.
За Полярным кругом: как северный характер встречается с борцовским ковром.
Детский спорт развивают по всей стране — даже там, где зима длится полгода, а солнца почти не видно. Мурманская область — как раз такой случай.
16-летняя Амелия Иванова занимается вольной борьбой и говорит без прикрас: условия отличные, зал современный, инвентаря хватает. Отдельно она отмечает местные меры поддержки — стипендии для спортсменов и помощь с поездками на соревнования. «У нас хорошо развита инфраструктура, а тренеры большие профессионалы. Благодаря таким условиям я могу расти, тренироваться и показывать хорошие результаты», — делится Амелия.
Мурманчанке и правда есть, чем похвастаться. Пару лет назад она взяла серебро на первенстве России по вольной борьбе. А в 2026-м победила на всероссийском турнире «Олимпия».
Амелия тренируется в областной спортшколе олимпийского резерва. Всего в регионе четыре отделения борьбы, которые посещают 488 ребят в возрасте до 18 лет. Руководят процессом десять тренеров — небольшая, но сплоченная команда.
Рукопашный бой по-забайкальски.
На другом конце страны — в Забайкалье — тоже любят спорт. В крае регулярно тренируются 57,5% жителей — это больше полумиллиона человек. Нормативы ГТО в 2025 году сдали 7 тыс. участников, из них около 900 получили золотые знаки отличия. Регион активно проводит соревнования: за прошлый год их организовали больше пятисот. Среди спортсменов один заработал звание мастера международного класса, 35 стали мастерами спорта России.
Самые популярные дисциплины — футбол, настольный теннис и стрельба из лука. А еще набирают обороты национальные виды: бурятская борьба, стрельба из лука по-бурятски, разбивание хребтовой кости и даже бурятские шахматы (они называются «шатар» — ферзь там ходит иначе, а рокировки нет вовсе). Ими увлечены уже почти 5 тыс. человек, среди которых 10 мастеров спорта.
Отдельного внимания заслуживает клуб «Тамир». Это школа армейского рукопашного боя. Главные звезды здесь — сестры Гавриловы. Студентки Екатерина и Елизавета начали заниматься около пяти лет назад. В спорт их привел отец — командир спецназа в отставке, подполковник, участник СВО. Дисциплина считалась неженской, но девушки не обращали внимания на стереотипы. Благодаря настойчивости и ежедневным тренировкам они прошли путь от региональных турниров до всероссийских состязаний.
В клубе тренеры разглядели в сестрах большой потенциал и помогли его раскрыть. Неудачи, травмы и поражения только закаляли характер. В итоге девушки вошли в состав сборной России и выиграли первенство и чемпионат мира в Стамбуле в дисциплине «универсальный бой (средства защиты)», где собрались участники из 17 стран.
«Мы как одна большая семья. Тренеры всегда рядом. Когда победили, их радость была даже сильнее нашей!» — рассказала Елизавета.
Эти слова подтверждает наставник Эльдар Долозин. Он и сам воспитанник клуба, а теперь — мастер спорта, чемпион России и победитель международных турниров.
«“Тамир” — мой второй дом. Я вырос здесь, впитывая дух спорта. Сегодня не только выступаю, но и передаю опыт молодому поколению», — говорит Эльдар.
За каждым из этих примеров — не только талант и труд, но и системная работа. Цель госпрограммы «Спорт России» — к 2030 году вовлечь в регулярные занятия до 70% жителей страны (сейчас — 62,6%). Уже сейчас открыто 38,5 тыс. школьных клубов, где тренируется 5,8 млн ребят. Всего же в стране спортом занимаются свыше 24 млн несовершеннолетних. Не только для детей, а также для взрослых строят новые площадки, развивают комплекс ГТО и обучают тренеров.