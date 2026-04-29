«Ростсельмаш» переносит производство агротехники на новую площадку

Завод «Ростсельмаш» приступил к сборке агротехники на новом экспериментальном участке, сообщает пресс‑служба предприятия.
Компания реализует масштабный проект по созданию экспериментального цеха. Первый этап завершился в апреле — тогда был введён в эксплуатацию сборочный участок.
Новый цех занимает территорию площадью 12 тыс. кв. м и оснащён в соответствии с современными производственными стандартами. По словам представителей завода, площадка станет передовым эргономичным пространством для производства перспективных агромашин.
Запуск цеха пройдёт поэтапно: первым на новую площадку переместится участок сборки агромашин, которые разрабатываются с нуля.