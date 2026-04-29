Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС назвали предварительную причину пожара, где погибли 200 чихуахуа

Нарушение правил эксплуатации печного отопления, предварительно, стало причиной пожара в Нижнем Новгороде, в котором погибли 200 собак. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

«Предварительно нарушение правил эксплуатации печного отопления послужило причиной возгорания», — говорится в публикации.

Уточняется, что специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, инцидент произошел в среду в надворной постройке на территории участка на улице Воронихина. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Известно, что охваченное огнем строение использовалось для разведения собак. Со слов хозяйки, там находились 200 чихуахуа. Все они погибли.

Mash уточняет, что помещение отапливалось старой печкой, у которой не было заслонки. В какой-то момент угли выпали на пол и разгорелся огонь. Животные, запертые внутри строения, выбраться не смогли.

