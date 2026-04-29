В МЧС назвали предварительную причину пожара, где погибли 200 чихуахуа

Нарушение правил эксплуатации печного отопления, предварительно, стало причиной пожара в Нижнем Новгороде, в котором погибли 200 собак. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
Уточняется, что специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, инцидент произошел в среду в надворной постройке на территории участка на улице Воронихина. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Известно, что охваченное огнем строение использовалось для разведения собак. Со слов хозяйки, там находились 200 чихуахуа. Все они погибли.
Mash уточняет, что помещение отапливалось старой печкой, у которой не было заслонки. В какой-то момент угли выпали на пол и разгорелся огонь. Животные, запертые внутри строения, выбраться не смогли.