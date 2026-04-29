Подралась с женой инспектора. Мать троих детей устроила танцы перед ДПС

21-летняя жительница Комсомольске-на-Амуре на днях устроила полуголые танцы у капота полицейской машины, развязала драку с женой инспектора ДПС и нахватала штрафов. Больше всего горожан поражает тот факт, что героиня этой истории — мать троих детей, которая, тем не менее, ведет жизнь, максимально далёкую от семейной и больше похожую на реалити-шоу с сомнительным рейтингом, а все подробности исправно постит в закрытый канал. Хронологию горячей ночи и её последствий восстановил hab.aif.ru.
Танцы у капота и драка у отдела.
Все началось глубокой ночью, когда Александра* каталась по Комсомольску в трусах и майке. В таком виде она и попала в объективы — сначала собственного смартфона, а затем и камер наблюдения. Возле одного из экипажей ДПС девушка решила устроить импровизированный флэшдэнс. Автоинспекторы, видимо, не оценили хореографию и просто уехали. На записи, которая позже разлетелась по городским пабликам, видно, как полуобнаженная фигура двигается у капота патрульной машины.
«Ну такой драйв долго не длится, по краю ходит», — философски заметил один из комментаторов в соцсетях.
На этом ночные приключения не закончились. Уже возле отдела полиции, куда Александру все-таки доставили, разгорелась потасовка. На сей раз — с женой одного из сотрудников ДПС. По словам самой смутьянки, оппонентка напала первой, схватив её за волосы, и кроме как защищаться ничего не оставалось. После взаимных упреков и рукопашной обе дамы отправились писать заявления. Причина конфликта, по предварительным данным, вполне классическая: мужчина. Какой именно и чей — теперь разбираются.
Сама Александра утверждает, что просто стала жертвой агрессии, и настаивает на своей версии событий. Однако видео с ночных покатушек говорит о том, что скандалы и провокации — ее привычная стихия. Ранее девушка уже попадалась на пьяной езде, и тогда все закончилось штрафом, что многие сочли слишком мягким наказанием.
Трое детей, которые давно не видели маму.
Самый острый угол этой истории — материнство. У Александры трое сыновей: годовалый, двухлетний и трёхлетний. Дети уже почти два года живут с отцом, который, по отзывам, полностью взял на себя заботу о мальчиках. Сама она к ним не ходит, не помогает и не принимает никакого участия в их жизни. При этом, по словам знакомых, Анжелика очень хочет родить еще одного ребенка.
«Дети проживают с отцом, с ними всё в порядке. Примерно два года так. Она к детям не ходит, не помогает. И она, кстати, очень хочет ещё одного», — рассказала hab.aif.ru комсомольчанка, знакомая с ситуацией.
Раньше Александра часто оставляла мальчиков без присмотра или с няней, а однажды один из них попал в больницу. В 2025 году малышей передали отцу, однако служба опеки не нашла оснований для лишения матери родительских прав. Формально она по-прежнему остается матерью, просто дети живут отдельно.
Горожан, наблюдающих за этой эпопеей, больше всего поражает контраст между образом жизни Александры и тем фактом, что где-то в городе подрастают три ее сына. Многие не стесняются в выражениях.
«Чего она добивается? Сначала история с пьяной ездой — тогда реально повезло, что всё закончилось штрафом. Прошло совсем немного времени — и снова такие выходки, опять на ровном месте риски штрафа или даже 15 суток. Ты же взрослый человек, у тебя трое детей. Подумай хотя бы о них — им с этим потом жить. Особенно когда ты сама всё это выкладываешь в сеть», — написал подписчик городского паблика.
Официально.
Как сообщили в городской ГАИ, в ходе мониторинга интернета выявлена публикация, содержащая признаки административного правонарушения. Девушка находилась в нижнем белье в общественном месте и нарушала Правила дорожного движения. Гражданку установили, доставили в отдел полиции № 3 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
* имя изменено.