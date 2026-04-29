В Омской области раскрыли два преступления 28 летней давности

ОМСК, 29 апр — РИА Новости. Следователи выяснили, что к двум убийствам, совершенным в Омской области 28 лет назад, причастен преступник по кличке «Паук», сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Омской области.
Региональный СК завершил расследование уголовных дел, которые были возбуждены в связи с убийством двух человек в Омской области в июле 1998 года. Тогда подозреваемый мужчина ехал на поезде из Красноярска, на железнодорожном вокзале он познакомился с 29-летним мужчиной, пришел к нему в гости, убил ножом и украл магнитофон. Спустя 13 дней в том же населенном пункте он познакомился с 74-летним пенсионером. Будучи у него в гостях, он убил мужчину, украл у него 580 рублей, поджог квартиру и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийства, сопряженные с разбоем».
«В результате планомерной аналитической работы следователей и применения современных методов исследований установлен подозреваемый — 68-летний житель Орловской области, ранее неоднократно судимый за совершение ряда убийств в других регионах России — Сергей Пауков по кличке Паук», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СК, всего у преступника на счету 19 убийств, некоторые из которых он совершал на почве гомофобии. Сразу преступления раскрыть не удалось. Была создана следственная группа из числа опытных следователей и следователей-криминалистов. Они тщательно изучили материалы уголовных дел и вещественные доказательства. Это помогло найти преступника, который с 2001 года на основании решения суда содержится на принудительном психиатрическом лечении. Уголовное дело готовится к передаче в суд.