В Омской области раскрыли два преступления 28 летней давности

Региональный СК завершил расследование уголовных дел, которые были возбуждены в связи с убийством двух человек в Омской области в июле 1998 года. Тогда подозреваемый мужчина ехал на поезде из Красноярска, на железнодорожном вокзале он познакомился с 29-летним мужчиной, пришел к нему в гости, убил ножом и украл магнитофон. Спустя 13 дней в том же населенном пункте он познакомился с 74-летним пенсионером. Будучи у него в гостях, он убил мужчину, украл у него 580 рублей, поджог квартиру и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийства, сопряженные с разбоем».