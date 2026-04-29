Более 27 тысяч жителей Воронежской области уже выбрали объекты благоустройства

Жители региона старше 14 лет могут выбрать общественные пространства, которые нуждаются в обновлении в первую очередь. Проголосовать можно на федеральной платформе, через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров, работающих в общественных местах.