Более 27 тысяч жителей Воронежской области уже выбрали объекты благоустройства

За первую неделю всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства свой выбор сделали 27 247 жителей Воронежской области, рассказали в правительстве региона. Кампания проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В облправительстве отметили, что наибольшую активность показали Воронеж, где проголосовали 14 594 человека, Россошь — 2491 житель и Бутурлиновское городское поселение — 2013 человек.
Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Его официальный запуск состоялся на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» при участии президента Владимира Путина. В списке воронежских — 39 проектов на 11 территориях: Бобров, Борисоглебск, Бутурлиновка, Лиски, Острогожск, Павловск, Россошь, Семилуки, Нововоронеж, Новая Усмань и Воронеж.
Жители региона старше 14 лет могут выбрать общественные пространства, которые нуждаются в обновлении в первую очередь. Проголосовать можно на федеральной платформе, через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров, работающих в общественных местах.
В воронежском облправительстве напоминают: итоги кампании напрямую влияют на распределение федерального финансирования: победившие проекты получают шанс на благоустройство уже в ближайшие годы. Речь идет о парках, скверах, набережных, площадях и дворовых территориях.
В этом году голосование проходит по всей стране. На выбор россиянам представлено более шести тысячах объектов в 1667 муниципальных образованиях. В 2025 году участие в аналогичной кампании приняли более 16,6 миллиона человек.
Программа остается одним из ключевых инструментов обновления городской среды. По данным федеральных властей, за время ее реализации в стране преобразили свыше 80 тысяч территорий, включая общественные пространства и дворы.