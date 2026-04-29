Половодье в Татарстане: уровень Волги у Казани на 67 сантиметров выше прошлогоднего

Татьяна Васильева, начальник отдела гидрологии Минэкологии РТ, сообщила ИА «Татар-информ», что с 14 по 20 апреля сбросные расходы достигали 28−29 тысяч кубометров в секунду, что выше обычных максимальных значений. Причиной такого паводка стало сочетание факторов: обильные снегозапасы зимой, а также теплый апрель, спровоцировавший быстрый приток воды как с верхней Волги, так и с Камы.