Половодье в Татарстане: уровень Волги у Казани на 67 сантиметров выше прошлогоднего

Нынешней весной повышенные сбросы с Куйбышевского водохранилища, вызванные значительным паводком, привели к затоплению прибрежных дачных участков. В связи с этим власти Татарстана обратились в Росводресурсы с просьбой увеличить объемы сброса воды. В настоящее время уровень Волги у Казани на 67 сантиметров превышает прошлогодние показатели.
Татьяна Васильева, начальник отдела гидрологии Минэкологии РТ, сообщила ИА «Татар-информ», что с 14 по 20 апреля сбросные расходы достигали 28−29 тысяч кубометров в секунду, что выше обычных максимальных значений. Причиной такого паводка стало сочетание факторов: обильные снегозапасы зимой, а также теплый апрель, спровоцировавший быстрый приток воды как с верхней Волги, так и с Камы.
Для предотвращения переполнения водохранилища республика попросила Росводресурсы увеличить сброс до 29 тысяч кубометров в секунду, тогда как нормальные максимальные значения составляют 25−26 тысяч. Несмотря на высокие сбросы, уровень водохранилища не снижался.
Пик половодья на водохранилищах пройден, приточность постепенно снижается. Нижневолжские водохранилища продолжают работать в режиме весеннего специального попуска воды. До 10 мая для Куйбышевского водохранилища установлены сниженные параметры сброса.
Специальный попуск воды способствует обводнению мелководий, создавая благоприятные условия для нереста рыбы.
На Вятке формируется пик половодья. На других реках республики уровни меняются, но остаются ниже опасных отметок.
Алексей Соколов, начальник отдела гидрологии Гидрометцентра РТ, отметил, что уровень воды у Верхнего Услона ниже прошлогоднего значения на 67 сантиметров и на 1,2 метра выше средних многолетних значений. Опасная отметка у Казани составляет 54,24 метра.
Гидрологическая ситуация этой весной обусловлена повышенными уровнями воды зимой, большими снегозапасами и весенним наполнением. Это привело к увеличению жалоб от дачников, чьи участки оказались подтоплены грунтовыми водами.
Водный режим Волги цикличен. Обеспеченность водой зависит от погоды и регулирования стока. Куйбышевское водохранилище играет ключевую роль в обеспечении водой низовьев Волги для орошения, нереста осетровых и других нужд.
Ежегодно проводятся специальные попуски для наполнения Каспия и обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Второй спецпопуск ожидается в мае.
Ключевым ориентиром является уровень воды к началу июля — 53 метра по БС, что обеспечит нормальное функционирование водохранилища до следующей весны. Следующее заседание по регулированию режимов работы водохранилищ запланировано на 7 мая.