Мост и участок дороги освободились от паводка в Нижегородской области

За прошедшие 24 часа, по данным на 29 апреля, в Нижегородской области продолжается борьба с паводками. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
От воды освободились низководный мост в селе Соболево (Гагинский муниципальный округ) и участок дороги в Работки — Порецкое (Сеченовский муниципальный округ).
На текущий момент более чем в дюжине муниципальных образований (включая городской округ Нижний Новгород (Кстовский район), городские округа Бор, Навашинский, Семеновский, а также Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Уренский и Краснобаковский муниципальные округа) остаются подтопленными следующие объекты:
61 придомовый участок;
9 низководных мостов;
5 участков автомобильных дорог.
Ранее МЧС составило прогноз ЧС на май в Нижегородской области.