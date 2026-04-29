Мост и участок дороги освободились от паводка в Нижегородской области

Затопленным по-прежнему остается 61 придомовый учаток.

За прошедшие 24 часа, по данным на 29 апреля, в Нижегородской области продолжается борьба с паводками. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

От воды освободились низководный мост в селе Соболево (Гагинский муниципальный округ) и участок дороги в Работки — Порецкое (Сеченовский муниципальный округ).

На текущий момент более чем в дюжине муниципальных образований (включая городской округ Нижний Новгород (Кстовский район), городские округа Бор, Навашинский, Семеновский, а также Воскресенский, Володарский, Гагинский, Павловский, Починковский, Сергачский, Уренский и Краснобаковский муниципальные округа) остаются подтопленными следующие объекты:

61 придомовый участок;

9 низководных мостов;

5 участков автомобильных дорог.

Ранее МЧС составило прогноз ЧС на май в Нижегородской области.

