Вуз из Самары вошел в топ-100 лучших университетов страны

Самарский университет имени Королева попал в топ-100 лучших вузов страны. Рейтинг высших учебных заведений составило издание Forbes на основании пяти показателей: качество нетворкинга, репутации на международном уровне и у работодателей, академическую среду и количество выпускников в списке миллиардеров.
Вуз из Самары попал в середину рейтинга: он занял 57-е место. Он набрал 20,79 баллов из 100 возможных. Другие университеты Самарской области в рейтинг не попали.
Первое место в топ-100 заняла Высшая школа экономики с 74,18 баллами. Также в топ-5 оказались МГУ, МФТИ, НИИ ИТМО, СпбГУ.