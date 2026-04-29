В Гурьевском районе будут судить мужчину, ограбившего склад с пистолетом на 1,8 млн рублей

В Гурьевском районе Калининградской области завершили расследование уголовного дела о.

Источник: KaliningradToday

разбойном нападении на склад торгового предприятия. Всё случилось 6 декабря 2025 года в посёлке Заозерье.

Мужчина зашёл на территорию склада, вооружившись пневматическим пистолетом и газовым баллончиком. Направив их на сотрудников бухгалтерского отдела, он потребовал отдать деньги. Люди испугались за свою жизнь и передали ему больше 1,8 миллиона рублей, принадлежащих торговой компании.

С похищенным нападавший скрылся. Позже его нашли и задержали. Сейчас обвинительное заключение утверждено прокуратурой, а дело направлено в Гурьевский районный суд. Имя фигуранта и подробности его задержания не раскрываются в интересах следствия.