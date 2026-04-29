Махонин: Вспыхнувший после атаки БПЛА пожар не несет угрозы жителям Прикамья

На заседании оперативного штаба при губернаторе Пермского края подвели промежуточные итоги работы по ликвидации последствий налета вражеского беспилотника. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Представители Роспотребнадзора доложили, что провели исследования воздуха в краевом центре после пожара, вызванного атакой БПЛА. Установлено, что содержание загрязняющих веществ в атмосфере в пределах нормы.

Глава региона заверил, что угроз для населения и окружающей среды нет. Сейчас продолжается работа, связанная с ликвидацией последствий атаки беспилотника.

Все экстренные службы Прикамья держат ситуацию на постоянном контроле.

Напомним, что утром 29 апреля вражеский БПЛА атаковал промышленную площадку в Пермском муниципальном округе, из-за чего возник пожар. Дым от него пошел на краевой центр, и жители начали жаловаться на запах гари.

