Прокуратура потребовала уволить замруководителя Балахнинского лесничества

Прокуратура требует уволить сотрудника Балахнинского лесничества в судебном порядке из-за утраты доверия. Об этом рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.
В 2025 году заместитель руководителя лесничества не предоставил справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах в отношении своей несовершеннолетней дочери. В документах на других детей он скрыл информацию о принадлежащей им недвижимости.
Из-за этого ситуацией заинтересовалась прокуратура, однако во время рассмотрения представления служащий уволился по собственному желанию. Теперь прокуратура добивается, чтобы формулировку заменили на «увольнение в связи с утратой доверия».
Исковое заявление прокурора уже направлено в суд.
