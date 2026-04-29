Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура потребовала уволить замруководителя Балахнинского лесничества

Источник: Живем в Нижнем

Прокуратура требует уволить сотрудника Балахнинского лесничества в судебном порядке из-за утраты доверия. Об этом рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В 2025 году заместитель руководителя лесничества не предоставил справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах в отношении своей несовершеннолетней дочери. В документах на других детей он скрыл информацию о принадлежащей им недвижимости.

Из-за этого ситуацией заинтересовалась прокуратура, однако во время рассмотрения представления служащий уволился по собственному желанию. Теперь прокуратура добивается, чтобы формулировку заменили на «увольнение в связи с утратой доверия».

Исковое заявление прокурора уже направлено в суд.

Напомним, 328 млн рублей хотят взыскать с бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана. Его обвиняют в получении взятки в 55 млн рублей.