В Пермском крае ушла из жизни заслуженная артистка России

В Лысьве (Пермский край) 29 апреля стало известно о смерти заслуженной артистки России Натальи Мироновой. О трагедии сообщили в официальной группе Лысьвенского театра имени Анатолия Савина во «ВКонтакте».
«Мы не понимаем, как это возможно. Мы не верим. Наша самая тёплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем — и партнерам по сцене, и зрителям в зале, и тем, кто собирался дома за ее гостеприимным столом. Она была не просто артисткой. Она была душой. Лучшей мамой и дочерью, самым преданным другом», — написали коллеги Натальи.
После её смерти в театре приняли решение отменить спектакли, запланированные на 29 и 30 апреля. Онлайн-купленные билеты будут возвращены автоматически, а деньги за билеты, приобретённые в кассе, можно получить в театре. Информацию о прощании с актрисой пообещали объявить дополнительно.