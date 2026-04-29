Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае ушла из жизни заслуженная артистка России

Источник: Комсомольская правда

В Лысьве (Пермский край) 29 апреля стало известно о смерти заслуженной артистки России Натальи Мироновой. О трагедии сообщили в официальной группе Лысьвенского театра имени Анатолия Савина во «ВКонтакте».

«Мы не понимаем, как это возможно. Мы не верим. Наша самая тёплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем — и партнерам по сцене, и зрителям в зале, и тем, кто собирался дома за ее гостеприимным столом. Она была не просто артисткой. Она была душой. Лучшей мамой и дочерью, самым преданным другом», — написали коллеги Натальи.

После её смерти в театре приняли решение отменить спектакли, запланированные на 29 и 30 апреля. Онлайн-купленные билеты будут возвращены автоматически, а деньги за билеты, приобретённые в кассе, можно получить в театре. Информацию о прощании с актрисой пообещали объявить дополнительно.