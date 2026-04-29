Губернатор Дмитрий Махонин провел оперативный штаб с участием представителей силовых ведомств и членов правительства Пермского края, сообщил глава региона в телеграм-канале. Господин Махонин рассказал, что заслушал доклады по вопросам безопасности жителей и экологической обстановке после атаки беспилотника на одно из промпредприятий в Пермском муниципальном округе. «Специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг качества атмосферного воздуха. Превышений загрязняющих веществ не зафиксировано. Угрозы для жителей и окружающей среды нет», — пояснил губернатор. Сейчас специалисты продолжают ликвидацию последствий удара, в том числе и возгорания.
Роспотребнадзор не выявил превышения загрязняющих веществ в воздухе после атаки БПЛА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше