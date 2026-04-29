В Апшеронске Кубани начали обновлять сквер им. летчика-космонавта Комарова

Сквер имени летчика-космонавта В. М. Комарова благоустроят в Апшеронске Краснодарского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы уже стартовали, сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
«Реализуется масштабный проект, рассчитанный на несколько этапов, поскольку охватывает значительные объемы работ. Подрядчик уже приступил к работам первого этапа — в этом году предусмотрено благоустройство на участке площадью около 2,2 гектара. К настоящему времени демонтированы старые покрытия и устаревшие опоры уличного освещения. До конца октября будут обустроены пешеходные зоны, смонтирована современная система освещения, размещены объекты малых архитектурных форм и проведены работы по озеленению. Для детей создадут и оборудуют игровыми комплексами и тренажерами площадку с безопасным покрытием», — рассказал министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Денис Сорокалетов.
Всего в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на Кубани обновят 124 зеленые зоны, которые выбрали сами жители во время прошлогоднего голосования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.