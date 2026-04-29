Росатом завершил изготовление реакторного оборудования для АЭС «Аккую»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Машиностроители госкорпорации «Росатом» завершили изготовление реакторного оборудования для всех четырех энергоблоков АЭС «Аккую» в Турции, сообщила пресс-служба госкорпорации.
«На заводе “Атоммаш” в Ростовской области завершили изготовление комплекта парогенераторов и внутрикорпусных устройств атомного реактора для четвертого энергоблока АЭС “Аккую”, которую “Росатом” строит в Турции. Это последняя партия основного оборудования в составе ядерной паропроизводящей установки станции, изготавливаемого на предприятии», — говорится в сообщении.
Всего российские машиностроители для АЭС «Аккую» изготовили четыре корпуса реактора ВВЭР-1200 новейшего поколения «3+» и 16 парогенераторов (по четыре на каждый энергоблок) суммарным весом более 7 тысяч тонн. Первая партия ключевого оборудования для реакторного зала станции была отправлена на стройплощадку в 2020 году. В настоящее время на первом энергоблоке ведется подготовка к ключевому предпусковому этапу — холодно-горячей обкатке оборудования, отмечается в пресс-релизе. Корпус ядерного реактора для четвертого энергоблока АЭС «Аккую» был отгружен на стройплощадку с завода «Атоммаш» в сентябре 2025 года.
В состав одной ядерной паропроизводящей установки с реактором семейства ВВЭР входят атомный реактор, четыре парогенератора, главные циркуляционные насосы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя через активную зону реактора, трубопроводы, арматура и другие вспомогательные системы.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2026 году. Первая в Турции АЭС строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели «строй-владей-эксплуатируй».