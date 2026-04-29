Шекспир за 200: цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым взлетели до рекордных значений

Ажиотаж вокруг спектакля «Гамлет» в МХТ им. А. П. Чехова с Юрой Борисовым в роли принца датского вышел на новый уровень. За две недели до премьеры спекулянты предлагают купить билет в партер за 200 тыс. рублей. В то время как 16 марта, в день старта продаж, перекупщики установили планку в 165 тыс. за место в партере. Новая цена — абсолютный рекорд для драматического театра.
Сайты-двойники, перепродажи и «гарантии подлинности».
Пока в стенах Художественного театра режиссер Андрей Гончаров продолжает репетиции самой ожидаемой премьеры сезона — «Гамлета» Уильяма Шекспира, перекупщики ставят новые ценовые рекорды. Несмотря на то что билеты на майские показы раскупили в первый же день — как на официальном сайте, так и в кассах МХТ, — спекулянты продолжают продавать их на сторонних площадках.
Фото: ИЗВЕСТИЯ.
Цена при этом отличается от официальной в три-четыре раза. Так, билет на балкон обойдется в 17 тыс., а в партер — уже 200 тыс. рублей. Причем, судя по схеме зала на одном из таких сайтов, еще 23 апреля на премьеру были свободны места в четвертом ряду за 200 тыс. рублей, а к 28 мая их уже купили.
Но дело не только в завышенных ценах. Вокруг спектакля возник целый слой сомнительных сервисов — сайты-двойники, которые визуально имитируют верифицированные страницы театров. Они появляются в поисковой выдаче раньше официальных, и пользователь, не привыкший регулярно покупать билеты, может легко принять их за подлинные.
Такие сайты созданы специально под «Гамлета» и сопровождаются афишами и фотографиями, которых нет даже у МХТ им. А. П. Чехова. Изображения выглядят правдоподобно, но при ближайшем рассмотрении понятно — они сгенерированы искусственным интеллектом. При этом сами продавцы стараются максимально снизить тревожность покупателя. На страницах размещены подробные «гарантии подлинности» — тексты, стилизованные под официальные уведомления.
«На нашем сайте продаются подлинные билеты на мероприятия, предоставленные организаторами. Процесс их покупки полностью безопасен и надежен, поскольку оплата производится на защищенной сертифицированной процессинговой странице… Гарантией подлинности билетов служат уникальный номер и штрихкод. По ним осуществляется пропуск на мероприятия… Гарантия подлинности распространяется только на билеты, купленные вами на нашем сайте», — написано на одном из таких сайтов.
Однако подобные формулировки не дают реальной защиты: уникальный номер и штрихкод легко могут быть проданы нескольким покупателям одновременно. А электронный чек подтверждает лишь факт перевода денег, но не право на вход в зал.
О рисках пишут и сами зрители — в театральных каналах регулярно появляются истории о попытках купить билеты на «Гамлета» через сторонние сайты. Люди жалуются на дублирующиеся билеты, невозможность связаться с продавцом и несоответствие мест.
Зрительский заработок и рост официальной цены.
Отдельный рынок сложился на площадках частных объявлений. По запросу «Гамлет Борисов МХТ» там можно найти около 40 предложений от билетных агентств и частных лиц. По правилам МХТ им. А. П. Чехова на один показ «Гамлета» продают не более четырех билетов в одни руки, по два на разные даты, и некоторые покупатели используют это ограничение как способ заработка. Одно место оставляют себе, второе — выставляют на перепродажу по завышенной стоимости.
Цены здесь, как ни странно, более умеренные, чем на сайтах-посредниках. В личной переписке с продавцом журналисту «Известий» предложили два билета в 13-й ряд партера на центральные места по 70 тыс. рублей за каждый. А места в третьем ряду — 11-е и 12-е — оценили уже в 125 тыс. рублей за билет на премьерный показ. Продавцы также уверяют, что билеты «официальные» и «без проблем проходят на входе».
Тем временем изменилась и ценовая политика самого театра. Если в день старта продаж диапазон составлял от 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей, то сейчас на официальном сайте он вырос до 3−50 тыс. Это по-прежнему в разы ниже вторичного рынка, но сам факт роста показывает: театр тоже реагирует на спрос, пусть и осторожно. «Известия» попросили театр прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответа не получили.
О планах поставить новую версию шекспировского «Гамлета» театр сообщил в сентябре 2025 года. Уже тогда спектакль называли одним из самых ожидаемых культурных событий года. Главную роль доверили Юре Борисову — одному из самых заметных актеров своего поколения, номинанту на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии киноактеров США.
На сцене театра артист не появлялся уже много лет. В 2013—2014 годах он работал в труппе «Сатирикона», где играл в двух шекспировских постановках — «Отелло» (Людовико) и «Ромео и Джульетта» (Бальтазар). Вместе с Борисовым в «Гамлете» заняты Аня Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Софья Шидловская и Кузьма Котрелёв. Режиссером спектакля стал Андрей Гончаров.