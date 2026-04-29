Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЖКХ сказало, сколько раз за лето могут отключить горячую воду в домах минчан

ЖКХ сказало, сколько раз за лето могут отключить горячую воду в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Контакт-центр ЖКХ сказал, сколько раз за лето могут отключить горячую воду в домах минчан. Подробности сообщает aif.by.

В издание поступил вопрос от минчанки. Женщина интересовалась, сколько раз за летний период в белорусской столице могут отключить воду. Она добавляла, что ей известно о сроках отключения, которые не должны превышать 13 дней. Однако должны ли дни идти подряд или их могут разделить: неделя в июне и еще неделя — в августе.

В контакт-центре отметили, что планово горячую воду в Минске для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей отключают один раз в год. Даты определяют заранее и доводят до горожан.

Как отметили в «Минскэнерго», отключение горячей воды длится не более 13 суток. Но возможен перерыв и на больший срок или же повторное отключение. Это может быть связано с проведением большего объема ремонтных (строительных) работ. Однако это должно быть дополнительно согласовано в местных органах власти.

Кстати, первые отключения горячей воды у минчан начнутся с 18 мая. Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.

А еще синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

