ЖКХ сказало, сколько раз за лето могут отключить горячую воду в домах минчан

Контакт-центр ЖКХ сказал, сколько раз за лето могут отключить горячую воду в домах минчан. Подробности сообщает aif.by.
В издание поступил вопрос от минчанки. Женщина интересовалась, сколько раз за летний период в белорусской столице могут отключить воду. Она добавляла, что ей известно о сроках отключения, которые не должны превышать 13 дней. Однако должны ли дни идти подряд или их могут разделить: неделя в июне и еще неделя — в августе.
В контакт-центре отметили, что планово горячую воду в Минске для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей отключают один раз в год. Даты определяют заранее и доводят до горожан.
Как отметили в «Минскэнерго», отключение горячей воды длится не более 13 суток. Но возможен перерыв и на больший срок или же повторное отключение. Это может быть связано с проведением большего объема ремонтных (строительных) работ. Однако это должно быть дополнительно согласовано в местных органах власти.
Кстати, первые отключения горячей воды у минчан начнутся с 18 мая.
