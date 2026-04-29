За 70-минутное опоздание электрички «Воронеж-1 — Лиски» наказали двух человек

Лискинская транспортная прокуратура после проверки выяснила, что в феврале текущего года пригородный электропоезд сообщением Воронеж 1 — Лиски прибыл на конечную станцию Лиски позже графика на 70 минут. Причиной нарушения графика движения электрички стали неправомерные действия локомотивной бригады. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В отношении должностных лиц локомотивной бригады возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Виновными признаны машинист и помощник машиниста электропоезда. Их привлекли к административной ответственности в виде предупреждений.