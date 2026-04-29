В Перми 1 мая запретят розничную продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Прикамье 1 мая.
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края, в Праздник Весны и Труда на всей территории региона вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает официальный сайт администрации Перми.
Запрет действует в течение всех суток 1 мая. Спиртное пропадет с полок всех магазинов и супермаркетов города. Ограничение не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания (кафе, бары, рестораны).
За нарушение «сухого закона» должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией продукции.
