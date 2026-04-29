В Краснодарском крае в этом году отменили масштабные первомайские шествия

— В 2024 году мы ввели ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием более тысячи человек. В этом году предлагаю так же обойтись без масштабных уличных празднований и шествий в честь Дня весны и труда, провести в муниципалитетах локальные мероприятия с ограниченным числом участников, — подчеркнул глава нашего региона.
На майские праздники в Краснодарском крае проведут более 1600 акций, в том числе по сбору гуманитарной помощи в поддержку участников СВО, спортивные соревнования, тематические выставки, викторины, фестивали песен и стихов.
В муниципалитетах Кубани состоятся торжественные приемы и награждения передовых сотрудников разных профессий, адресные поздравления тружеников тыла, ветеранов и Героев труда нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.