В Краснодарском крае в этом году отменили масштабные первомайские шествия

Такое решение приняли на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое провели губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и начальник регионального Управления ФСБ России Леонид Михайлюк.

Источник: НИА Кубань

— В 2024 году мы ввели ограничение на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием более тысячи человек. В этом году предлагаю так же обойтись без масштабных уличных празднований и шествий в честь Дня весны и труда, провести в муниципалитетах локальные мероприятия с ограниченным числом участников, — подчеркнул глава нашего региона.

На майские праздники в Краснодарском крае проведут более 1600 акций, в том числе по сбору гуманитарной помощи в поддержку участников СВО, спортивные соревнования, тематические выставки, викторины, фестивали песен и стихов.

В муниципалитетах Кубани состоятся торжественные приемы и награждения передовых сотрудников разных профессий, адресные поздравления тружеников тыла, ветеранов и Героев труда нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
