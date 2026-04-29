Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы фотографии репетиции парада ко Дню Победы в Красноярске

Мероприятие развернулось на проспекте «Красноярский рабочий».

В Красноярске вечером 29 апреля прошла репетиция торжественного шествия, посвящённого 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие развернулось на проспекте «Красноярский рабочий» — именно здесь 9 мая пройдёт основной парад.

Как передает корреспондет krsk.aif.ru, cначала был отработан пролог с участием городских творческих коллективов. Затем по проспекту торжественно прошли колонны военнослужащих, представителей силовых структур, ветеранов боевых действий.

На время репетиции движение на участке проспекта частично перекрывали. Полный запрет проезда введут и в День Победы — 9 мая.