Опубликованы фотографии репетиции парада ко Дню Победы в Красноярске

В Красноярске вечером 29 апреля прошла репетиция торжественного шествия, посвящённого 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие развернулось на проспекте «Красноярский рабочий» — именно здесь 9 мая пройдёт основной парад.
Как передает корреспондет krsk.aif.ru, cначала был отработан пролог с участием городских творческих коллективов. Затем по проспекту торжественно прошли колонны военнослужащих, представителей силовых структур, ветеранов боевых действий.
На время репетиции движение на участке проспекта частично перекрывали. Полный запрет проезда введут и в День Победы — 9 мая.