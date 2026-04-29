Осужденный экс-депутат заксобрания Александр Глушков избежал банкротства

Арбитражный суд Нижегородской области отказал налоговым органам в банкротстве бывшего депутата заксобрания и экс-главы МСУ Балахнинского района Александра Глушкова, отбывающего срок по приговору за мошенничество и взятки. Инспекция ФНС насчитала осужденному как индивидуальному предпринимателю задолженность по налогам в 755 тыс. руб.

Однако Александр Глушков уплатил в бюджет 500 тыс. руб., тем самым опустив требования по задолженности ниже банкротного порога.

Также суд рассматривает дело о банкротстве его брата, бывшего муниципального депутата Владимира Глушкова. Он был осужден вместе с Александром Глушковым. Брата, также отбывающего наказание в колонии, налоговики пытаются обанкротить за полуторамиллионную задолженность.