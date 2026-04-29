Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «Такие дела»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту издания «Такие дела» в связи с неудалением запрещенной информации, в том числе материалов, содержащих ЛГБТ*-контент, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В ведомстве сообщили, что в рамках реализации статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» интернет-ресурс был внесен в Единый реестр за распространение ЛГБТ*-контента.
«В связи с неудалением администрацией данного сайта запрещенной информации по требованию Роскомнадзора доступ к интернет-ресурсу 24.04.2026 года был ограничен», — говорится в сообщении.
Из устава издания следует, что автономная некоммерческая организация содействия благотворительной и добровольческой деятельности «Информационный портал “Такие дела” пишет о благотворительности и социальных проблемах.
*Движение, признанное экстремистским и запрещенное на территории России.