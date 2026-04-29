Предприниматели Тюменской области обсудят таможенные вопросы

Вебинар «Актуальные вопросы определения и контроля таможенной стоимости при ввозе товаров» проведут 20 мая для предпринимателей Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
В ходе вебинара участники обсудят методы определения таможенной стоимости, узнают, когда и почему таможенный орган корректирует стоимость, какие документы и формулировки в контракте помогают защитить заявленную стоимость и другие вопросы. Полученные советы помогут предпринимателям снизить риск доначислений и штрафов, ускорить выпуск товаров и выстроить устойчивую модель работы с импортом.
Вебинар будет полезен компаниям, осуществляющим импорт товаров, а также тем, кто только выходит на внешние рынки и хочет избежать ошибок на старте. Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.