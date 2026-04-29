Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контейнеры с токсичными пестицидами нашли на берегу Оки под Дзержинском

Источник: Живем в Нижнем

Контейнеры с химическими отходами обнаружили на берегу Оки под Дзержинском в Нижегородской области. Об этом сообщается в сюжете «Кстати» (16+).

Свалка пестицидов появилась более 20 лет назад — в начале 2000-х компания «Спецсплав» захоронила отходы в лесу на берегу Оки. Всего было выброшено порядка 700 тонн опасных веществ. За незаконное захоронение отходов фирму оштрафовали на 270 тысяч рублей.

Однако контейнеры с пестицидами так и не убрали — все это время они продолжали лежать на берегу реки. В 2023 году Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На сегодняшний день пестициды все еще не утилизированы — недавно их вновь заметили люди, случайно наткнувшиеся на незаконную свалку. Химические вещества располагаются в негерметичном ангаре. В нижегородском минэкологии уточнили, что сейчас разрабатывается проектная документация для ликвидации свалки, но сроки выполнения работ пока что неизвестны.

Напомним, 31 несанкционированную свалку ликвидируют в лесах Нижегородской области.