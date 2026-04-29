Контейнеры с токсичными пестицидами нашли на берегу Оки под Дзержинском

Контейнеры с химическими отходами обнаружили на берегу Оки под Дзержинском в Нижегородской области. Об этом сообщается в сюжете «Кстати» (16+).
Свалка пестицидов появилась более 20 лет назад — в начале 2000-х компания «Спецсплав» захоронила отходы в лесу на берегу Оки. Всего было выброшено порядка 700 тонн опасных веществ. За незаконное захоронение отходов фирму оштрафовали на 270 тысяч рублей.
Однако контейнеры с пестицидами так и не убрали — все это время они продолжали лежать на берегу реки. В 2023 году Следственный комитет возбудил уголовное дело.
На сегодняшний день пестициды все еще не утилизированы — недавно их вновь заметили люди, случайно наткнувшиеся на незаконную свалку. Химические вещества располагаются в негерметичном ангаре. В нижегородском минэкологии уточнили, что сейчас разрабатывается проектная документация для ликвидации свалки, но сроки выполнения работ пока что неизвестны.
Напомним, 31 несанкционированную свалку ликвидируют в лесах Нижегородской области.