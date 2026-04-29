Режим повышенной готовности введи на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде

Напомним, в конце марта на данной территории произошло два крупных схода грунта, из-за чего движение транспорта по Зеленскому съезду временно перекрывалось. Несмотря на слухи в социальных сетях о новых инцидентах, в городской администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а недавние работы на склоне были связаны с плановой уборкой снега.