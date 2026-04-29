Режим повышенной готовности введи на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде

В Нижегородском районе областного центра введен режим повышенной готовности из-за угрозы схода грунта. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии Нижнего Новгорода. Зона действия специальных мер охватывает участок склона Зеленского съезда со стороны улицы Пожарского, напротив проезда между домами № 14 и № 16.
Режим повышенной готовности официально действует с 18:00 14 апреля. Районным властям поручено организовать постоянный мониторинг состояния склона в месте деформаций, а также установить информационные аншлаги, предупреждающие граждан об опасности. Решение принято для предотвращения угроз жизни и здоровью жителей на территориях, сопредельных с участками недавних оползней.
Напомним, в конце марта на данной территории произошло два крупных схода грунта, из-за чего движение транспорта по Зеленскому съезду временно перекрывалось. Несмотря на слухи в социальных сетях о новых инцидентах, в городской администрации подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а недавние работы на склоне были связаны с плановой уборкой снега.
Ранее сообщалось, что трещины обнаружили на склонах Сергиевского оврага в Нижнем Новгороде.