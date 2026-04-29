Со школы взыскали 50 тыс. рублей в пользу ученика, которого ударил по уху одноклассник

Во время конфликта на перемене один из учеников ударил одноклассника кулаком в область уха.

Московский районный суд Калининграда взыскал со школы компенсацию морального вреда в пользу ученика, получившего травму во время перемены. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

С иском в интересах несовершеннолетнего в суд обратились после инцидента, произошедшего в ноябре 2024 года. Во время конфликта на перемене один из учеников ударил одноклассника кулаком в область уха. После этого пострадавший почувствовал ухудшение состояния, был госпитализирован и проходил стационарное лечение.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что ребенку были причинены телесные повреждения, сопровождавшиеся физическими и нравственными страданиями. При этом установлено, что в момент происшествия учащиеся находились под надзором образовательного учреждения, которое не обеспечило надлежащий контроль и безопасные условия пребывания.

С учетом положений статьи 151 Гражданского кодекса РФ суд возложил ответственность за причиненный вред на школу. Решением суда с образовательного учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше