Более 80 человек собрал молодежный форум в селе Шелаболиха на Алтае

Молодежный окружной форум «Алтай Молодой: Навигатор твоих возможностей» состоялся 24 апреля в селе Шелаболиха Алтайского края в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие объединило 83 человека, сообщили в региональном управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития.
Форум стал площадкой для развития самоуправления, обмена опытом и профессиональной навигации среди активной молодежи края. Участниками мероприятия стали кураторы Движения первых, школьники 14−17 лет, лидеры ученического самоуправления, волонтеры, студенты колледжей и вузов, лидеры студсоветов, молодые ученые, медийщики и другие.
Перед открытием форума для гостей организовали творческие мастер-классы по росписи гипсовых фигурок, изготовлению браслетов и значков. Также состоялась торжественная церемония вручения паспортов в рамках Всероссийской программы «Мы — граждане России!».
Кроме того, в ходе форума прошла встреча «Диалог на равных». Глава Шелаболихинского района Александр Шушунов, представители компаний и ведомств пообщались с участниками и ответили на их вопросы. Параллельно работали профильные площадки: мастерская смыслов «Создавай будущее», «Большая игра. Выборы», квиз «Безопасность» и тренинг «ПРО_Медиа». В завершение форума организаторы отметили самых активных участников, которые получили памятные подарки от организаторов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.