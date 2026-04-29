У поселка Усть-Балей Иркутской области высадят около 19 тысяч сеянцев сосны

Мероприятие пройдет в ходе международной акции «Сад памяти».

Около 19 тыс. сеянцев сосны высадят на территории Иркутского лесничества в районе поселка Усть-Балей 16 мая в ходе международной акции «Сад памяти» нацпроекта «Экологическое благополучие». Это будет центральное мероприятие акции в Иркутской области, сообщили в региональном министерстве лесного комплекса.

Акция проводится в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего к ней присоединятся 37 лесничеств, запланировано более 70 посадок. Участие в акции примут специалисты лесного хозяйства, представители муниципальных образований области, депутаты и общественные деятели, волонтеры, организации, студенты вузов и учащиеся средних учебных заведений, члены школьных лесничеств. Для участия в центральном мероприятии необходима предварительная запись по телефону 8 (3952) 33−59−81, доб. 270.

«Жители Приангарья внесли значительный вклад в Победу, обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность. Мы всегда будем помнить их подвиг», — подчеркнул министр лесного комплекса области Павел Кирдяпкин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.