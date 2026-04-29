У поселка Усть-Балей Иркутской области высадят около 19 тысяч сеянцев сосны

Акция проводится в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего к ней присоединятся 37 лесничеств, запланировано более 70 посадок. Участие в акции примут специалисты лесного хозяйства, представители муниципальных образований области, депутаты и общественные деятели, волонтеры, организации, студенты вузов и учащиеся средних учебных заведений, члены школьных лесничеств. Для участия в центральном мероприятии необходима предварительная запись по телефону 8 (3952) 33−59−81, доб. 270.