В кубанском хуторе Ясени отремонтируют водопровод

Капитальный ремонт водопровода стартовал в хуторе Ясени Староминского района Краснодарского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Новые сети протяженностью более 7 км появятся на улице Северной от дома № 1 до № 105 и улице Южной от дома № 3 до № 175. Работы планируют завершить к сентябрю этого года.
«Специалисты смонтируют 138 железобетонных колодцев, выполнят 6 проколов под дорогами, в каждом колодце установят кран для будущего подключения водомера. От колодца до дома жители прокладывают трубу самостоятельно», — отметил и. о. заместителя главы муниципального образования, начальник управления по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района Андрей Вербицкий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.