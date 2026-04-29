Чудотворную икону Божией Матери «Избавительница от бед» доставят в Воронеж

Список чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинская) доставят в Воронеж. Святыня будет пребывать в Воронежской епархии с 5 по 25 мая по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, по инициативе Синодального комитета по взаимодействию с казачеством в рамках автомобильного крестного хода.
5 мая в 12:00 состоится торжественная встреча иконы в Благовещенском кафедральном соборе. Затем в актовом зале собора состоится мероприятие (0+), во время которого можно будет узнать об истории явления чудотворного образа и многочисленных случаях исцеления и утешения верующих по молитвам Пресвятой Богородицы. Вход свободный.
Святыня будет находиться в Благовещенском кафедральном соборе до 7 мая 14:00 включительно.