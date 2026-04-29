В Татарстане 16 преподавателей пройдут обучение основам ИИ

Обучение основам ИИ пройдут 16 преподавателей Татарстана, чтобы с октября 2026 года вести детский курс «Основы ИИ» от «Яндекс Лицея», сообщили в региональном министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи. Курс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Преподаватели будут заниматься в ИТ-парке три месяца. После успешной сдачи экзамена они смогут обучать подростков основам Python и построению языковых моделей. Ребята получат практические навыки работы с инструментами анализа данных и реализуют собственные проекты с использованием ИИ-технологий. Детская программа рассчитана на 64 академических часа.
Курс «Основы ИИ» будет идти параллельно с действующими программами ИТ-парка, по которым уже обучаются более 1,5 тыс. учеников.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.