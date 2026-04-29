В Саратове стартовал прием заявок на фестиваль «Палитра ремесел»

Палата ремесел Саратовской области начала прием заявок на девятый Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», который пройдет в Саратове с 14 по 16 августа, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Фестиваль народных мастеров и художников “Палитра ремесел” девять лет проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке Торгово-промышленной палаты и министерства экономического развития региона. Летом 2025 года он собрал более 600 ремесленников и художников из 24 регионов России, что стало абсолютным рекордом за всю историю проекта. Работу арт-ярмарки и площадок фестиваля посетили более 30 тысяч человек. Прошло более 250 мастер-классов для взрослых и детей», — рассказали в пресс-службе минэкономразвития области.
К участию приглашаются мастера, дизайнеры и художники, а также организации, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов. Заявки принимаются по 15 июня включительно по ссылке. Подробные условия можно узнать на сайте фестиваля.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.