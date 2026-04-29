В Саратове стартовал прием заявок на фестиваль «Палитра ремесел»

«Фестиваль народных мастеров и художников “Палитра ремесел” девять лет проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке Торгово-промышленной палаты и министерства экономического развития региона. Летом 2025 года он собрал более 600 ремесленников и художников из 24 регионов России, что стало абсолютным рекордом за всю историю проекта. Работу арт-ярмарки и площадок фестиваля посетили более 30 тысяч человек. Прошло более 250 мастер-классов для взрослых и детей», — рассказали в пресс-службе минэкономразвития области.