Содержание дорог в Белгородской области региональные власти оценили в 420 млн

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило шесть аукционов на содержание дорог в регионе. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 419,7 млн руб. Это следует из документации тендеров.

Источник: Коммерсантъ

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило шесть аукционов на содержание дорог в регионе. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 419,7 млн руб. Это следует из документации тендеров.

Согласно контрактам, подрядчикам предстоит содержать 123 дороги в Белгородском, Ивнянском, Красненском, Грайворонском и Краснояружском округах Белгородской области. Их общая протяженность составляет 865,7 км.

Победителям тендеров предстоит устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий, заливка трещин и ликвидация колей, ремонт искусственных сооружений, содержание и замена дорожных знаков, ограждений, светофоров и линий электроосвещения, нанесение разметки, уборка остановок и автопавильонов, а также озеленение территории.

Источник финансирования — областной бюджет. Завершить работы по контрактам необходимо до 30 июня 2027 года. Гарантийный срок составляет от трех месяцев до десяти лет.

Заявки на аукционы принимаются до 5−7 мая, итоги подведут 7−12-го.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что на содержание дороги М-2 «Крым» в Белгородской области выделяют 225,3 млн руб.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше