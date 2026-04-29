Содержание дорог в Белгородской области региональные власти оценили в 420 млн

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило шесть аукционов на содержание дорог в регионе. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 419,7 млн руб. Это следует из документации тендеров.
Согласно контрактам, подрядчикам предстоит содержать 123 дороги в Белгородском, Ивнянском, Красненском, Грайворонском и Краснояружском округах Белгородской области. Их общая протяженность составляет 865,7 км.
Победителям тендеров предстоит устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий, заливка трещин и ликвидация колей, ремонт искусственных сооружений, содержание и замена дорожных знаков, ограждений, светофоров и линий электроосвещения, нанесение разметки, уборка остановок и автопавильонов, а также озеленение территории.
Источник финансирования — областной бюджет. Завершить работы по контрактам необходимо до 30 июня 2027 года. Гарантийный срок составляет от трех месяцев до десяти лет.
Заявки на аукционы принимаются до 5−7 мая, итоги подведут 7−12-го.
