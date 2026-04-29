На пляже в Сочи откроют корт для игры в падел

Корт для игры в падел откроют на пляже «Маяк» в Центральном районе Сочи в преддверии летнего сезона, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Создание мест для активного отдыха отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Падел — динамичный ракеточный вид спорта, сочетающий элементы большого тенниса, сквоша и настольного тенниса. Новый спортивный объект дополнит три действующие волейбольные площадки на прибрежной территории. Секторы тренажеров и площадки для пляжного волейбола устанавливаются на основных муниципальных пляжах. Так, на территории «Ривьеры» предусмотрено большое количество различных тематических зон для отдыха, в том числе для семей с детьми. Установлено оборудование для игры в текбол и настольный теннис, комплекс тренажеров на свежем воздухе.
На пляже «Волна» в Хостинском районе расположены волейбольная площадка и зона воркаута с песчаным покрытием, работают сап- и серфинг-станция. К старту летнего сезона заменены ограждения спортивных площадок. Также будет полностью обновлено песчаное покрытие детской и спортивной зон.
«В новом сезоне Сочи благоустраивает почти 41 километр береговой полосы — это более 180 благоустроенных пляжей и протяженные набережные в каждом районе курорта. К лету откроются и 11 новых пляжных территорий: 9 — в Лазаревском районе и 2 — в Хостинском. Все официальные пляжные территории готовим к летнему сезону по плану и ждем туристов. Мы ведем эту работу в соответствии с концепцией сезона-2026 “Выбирай Сочи”, которой предъявляются высокие требования к благоустройству, персоналу и предусматривается единый дизайн оборудования и объектов сервиса для зон морской рекреации», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.