На пляже в Сочи откроют корт для игры в падел

«В новом сезоне Сочи благоустраивает почти 41 километр береговой полосы — это более 180 благоустроенных пляжей и протяженные набережные в каждом районе курорта. К лету откроются и 11 новых пляжных территорий: 9 — в Лазаревском районе и 2 — в Хостинском. Все официальные пляжные территории готовим к летнему сезону по плану и ждем туристов. Мы ведем эту работу в соответствии с концепцией сезона-2026 “Выбирай Сочи”, которой предъявляются высокие требования к благоустройству, персоналу и предусматривается единый дизайн оборудования и объектов сервиса для зон морской рекреации», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.