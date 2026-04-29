В Красноярске проходит репетиция торжественного шествия в честь Дня Победы

Сегодня, 29 апреля, на правобережье Красноярска проходит репетиция торжественного шествия в честь Дня Победы.
На проспекте им. газеты «Красноярский Рабочий» отрабатывают театрализованную часть, так называемый пролог, а также торжественный проход парадных подразделений.
Специально для этого в городе на время перекрыли участок проспекта от улицы Чайковского до Малаховской, общественный транспорт пустили в объезд.
Напомним, в этом году Россия отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В Красноярске и крае по этому случаю запланировано большое количество культурных, патриотических и спортивных мероприятий.
Так, например, в региональном центре 9 мая состоится праздничная легкоатлетическая эстафета, ожидается также шествие «Бессмертного полка» — граждан приглашают принять в нём участие, в этот раз акция пройдёт в очном формате.