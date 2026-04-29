В Тюмени откроют выставку современного изобразительного искусства «МЫ»

Представить свои работы на выставке смогут профессиональные художники, педагоги и преподаватели в области изобразительного искусства, творческие коллективы и школы искусств, молодые начинающие художники, студенты и выпускники колледжей̆ и вузов. Заявки на участие принимаются до 17 мая на электронную почту: interpartner@utmn.ru. Экспозиция будет работать в библиотеке ТюмГУ в период с 22 мая по 20 июня.