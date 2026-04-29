В Тюмени откроют выставку современного изобразительного искусства «МЫ»

Центр международного партнерства Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в мае откроет Международную выставку современного изобразительного искусства «МЫ», сообщили в вузе. Экспозицию подготовят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Выставка будет приурочена к Году единства народов России. Ее цель — показать многообразие культур и духовные ценности России и зарубежных стран, наладить сотрудничество ТюмГУ с российскими и зарубежными университетами, а также с организациями в культурной сфере.
Представить свои работы на выставке смогут профессиональные художники, педагоги и преподаватели в области изобразительного искусства, творческие коллективы и школы искусств, молодые начинающие художники, студенты и выпускники колледжей̆ и вузов. Заявки на участие принимаются до 17 мая на электронную почту: interpartner@utmn.ru. Экспозиция будет работать в библиотеке ТюмГУ в период с 22 мая по 20 июня.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.