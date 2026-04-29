В Татарстане запустят приложение для юридических консультаций

Онлайн-платформу «ЮСТИ» для получения юридической консультации запустят в мае в Республике Татарстан, сообщили в региональном министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи. Приложение разработано в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Сервис запустит резидент ИТ-парка — компания «Юсти Технолоджи». Приложение «ЮСТИ» позволит быстро найти проверенного юриста и получить консультацию по видеосвязи без поездок и ожидания. На платформе уже зарегистрировано более 50 специалистов, которые оказывают широкий спектр юридических услуг.
В дальнейшем команда планирует запустить подписку для бизнеса, которая позволит получать юридическую помощь на регулярной основе без необходимости нанимать штатного юриста.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.